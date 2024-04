Le strade di Inter e Atletico Madrid, dopo essersi incrociate di recente in occasione degli ottavi di finale di Champions League, potrebbero intrecciarsi nuovamente in estate. Non in campo, questa volta, ma sul mercato. Entrambi i club, come scrive il Mundo Deportivo, sono alla ricerca di rinforzi in difesa, e ci sono due nomi che legano nerazzurri e colchoneros.