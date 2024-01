Il calciatore non ha rinnovato ancora con il Napoli e il club arabo avrebbe fatto un'offerta concreta

Non è ancora riuscito a trovare un accordo con il Napoli per il rinnovo. Matteo Politano potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita da quanto spiegano a Skysport. Sulle sue tracce ci sarebbe l'Al Shabab e sarebbe arrivata un'offerta concreta al club di De Laurentiis.