Ponciroli: “Roma, ieri una piccola impresa. Mourinho è un maestro nel…”

“Credo che la Roma e Mourinho siano perfetti per le partite che contano, sembra una squadra che riesce ad esaltarsi nelle difficoltà. La Real Sociedad è una grande squadra, credo che la Roma abbia fatto una piccola impresa. Vincere 2-0 era tutt’altro che semplice, credo che la Roma stia assaporando la possibilità di andare molto avanti in Europa League. In questo Mourinho è un maestro, non mi aspettavo un risultato del genere. La Roma può essere un pericolo per tutte”.