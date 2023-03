CorSera – Tottenham, Conte ha già preso la sua decisione. Ritorno all’Inter? A Londra…

"L’allenatore la decisione in cuor suo l’ha già presa. L’operazione alla cistifellea ha accentuato la voglia di rientrare in Italia. Ma al di là del desiderio legittimo di riavvicinarsi a moglie e figlia, che sono rimaste a Torino, Conte non è soddisfatto del rapporto con il club. Vuole una squadra che lo aiuti a vincere e ha capito che con gli Speroni la strada per riuscirci è troppo complicata".

"Così già ci si interroga su quale potrebbe essere il futuro dell’ex juventino e interista. Proprio Juve e Inter sono le squadre a cui viene accostato. A Londra si parla di un ritorno in nerazzurro. A Torino lo rivorrebbero soprattutto i tifosi. Ma i bianconeri, come del resto i nerazzurri, devono adeguare il mercato alle difficoltà di bilancio. Per tornare in Italia Conte dovrebbe fare un passo indietro. Altrimenti sarà necessario allargare i confini. In Europa è facile prevedere un giro frenetico di panchine".