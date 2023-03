Primavera, l’Inter di Chivu riparte da Sassuolo: la designazione arbitrale

Terminata la sosta per le Nazionali, anche il campionato Primavera è pronto a ripartire: l'Inter di Chivu, reduce dal pareggio per 2-2 contro la Roma e ancora in corsa per un piazzamento in zona playoff, sarà di scena sul campo del Sassuolo. Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma sabato primo aprile alle ore 13, sarà diretto Luca Angelucci della sezione di Foligno, coadiuvato dafgli assistenti Gilberto Laghezza di Mestre ed Emanuele Bracaccini di Macerata.