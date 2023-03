Primavera, pagelle Inter-Roma: Owusu è devastante, Esposito non fa più notizia

Botis 6,5 Risponde presente quando chiamato in causa. La punizione di Pagano finisce all'incrocio, fa però un mezzo passo nella direzione opposta prima di tuffarsi, anche se probabilmente non avrebbe fatto differenza.

Pozzi 6,5 Preferito inizialmente a Pelamatti, salva un gol quasi fatto con una grande chiusura in diagonale. (dal 24' st Pelamatti 6 Entra per presidiare la fascia sinistra)

Grygar 6 Non partiva titolare da più di un mese: fatica all'inizio a trovare la posizione, poi prende le misure e fa da schermo alla difesa. (dal 13' st Andersen 5,5 Altro recupero importante: porta fisicità in mezzo al campo, ma da un suo errore in uscita arriva il pareggio della Roma)

Kamate 7,5 Contrasta e riparte, allunga la squadra con le sue ripartenze e mette in difficoltà la Roma con le sue accelerazioni. L'assist per Owusu è la ciliegina su una prestazione di altissimo livello. (dal 36' st Di Maggio sv )

Esposito 7,5 Se la deve vedere con il gigante Silva, che gli riserva un trattamento "speciale": tiene botta fisicamente e tecnicamente lo surclassa. Gestisce palloni complicati, smista per i compagni e trova l'ennesimo gol (il decimo sui 12 stagionali) di questo 2023 per lui da incorniciare.

Iliev 6 Lascia le luci della ribalta ai compagni. (dal 13' st Zefi 6 Poche occasioni per mettersi in luce)

Chivu 7 Prestazione importante dopo il ko contro l'Atalanta: squadra corta, attenta in difesa e pungente in attacco. Peccato per il risultato, ma continuando così le soddisfazioni non mancheranno.