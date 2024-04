Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta, Claudio Ranieri ha parlato del ciclo di partite durissime che attende il Cagliari. I sardi, dopo la squadra di Gasperini, dovranno affrontare l'Inter a San Siro. "Si apre un ciclo terribile? Assolutamente, ma saranno tutte difficili, anche per gli altri. Sarà una lotta molto dura, ma bella. L'Atalanta è una squadra tosta, meravigliosa, a volte perfetta".

"Sappiamo quello che dovremo fare. Li rispettiamo. I punti vanno cercati contro chiunque. Sicuramente ci aspettano tre partite difficili, ma pensiamo una alla volta. Sono otto partite difficilissime, per noi ma anche per le altre squadre che lottano per non retrocedere".