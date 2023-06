Ranocchia: “Questa Inter la più forte dal 2010 in poi. Come si ferma Haaland? Da squadra”

"Ho tanta ansia, sarà una partita difficile e complicata. Confrontarsi contro una squadra come il City è difficile però l'Inter tira sempre fuori il massimo quando affronta le big, mi aspetto una partita aperta. Speriamo in una grande gara e che vada bene. C'è stato un momento dell'anno in cui l'Inter non stava bene ma ho sempre creduto nella qualità della rosa e dei ragazzi, questa Inter è la più forte degli ultimi 13 anni"