Inter, ieri la visita di un vecchio amico: Ranocchia a pranzo alla Pinetina

Visita speciale ad Appiano Gentile: ieri ha pranzo alla Pinetina l'ex difensore dell'Inter, in nerazzurro per oltre 10 anni

Giornata ad Appiano Gentile per Andrea Ranocchia. Ieri l'ex difensore dell'Inter era alla Pinetina per far visita a vecchi amici e pranzare con loro nel centro sportivo.