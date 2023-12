Ravaglia: “Senza parole per la vittoria. Quando ho visto calciare Lautaro ho pensato…”

A Sky Sport, il portiere del Bologna Federico Ravaglia ha commentato così la vittoria in Coppa Italia con l’Inter. “Sono contentissimo per questa partita, è stupendo, ci abbiamo creduto fino all’ultimo. Prima volta per me a San Siro, non ho parole davvero. Entrare qui è stupendo, rimango sempre ammaliato dalla bellezza dello stadio. Il rigore una scarica di adrenalina pazzesca, il fischio finale una vera liberazione, una gioia incredibile.