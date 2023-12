Lautaro, continua lo scarso feeling con i calci di rigore: 7 errori su 20 tentativi

Quello di stasera è il primo calcio di rigore fallito dall'argentino in questa stagione: il primo arrivò il 23 ottobre 2019, contro il Borussia Dortmund in Champions League. Qualche mese dopo, il 5 luglio 2020, fallì in campionato, anche in quell'occasione contro il Bologna. Terribile la stagione 2021/22: 3 errori, tutti in Serie A, contro Milan, Cagliari e Udinese. A marzo, invece, fu Dragowski a respingere il tentativo del Toro e a condannare l'Inter alla sconfitta contro lo Spezia.