Inter, ansia Lautaro: si tocca l’adduttore, coscia fasciata in panchina

Lautaro è rimasto in panchina per assistere al finale di match contro i rossoblù. Già nel post-partita con le parole di Simone Inzaghi se ne saprà di più sullo stop di Lautaro in vista del Lecce. La speranza in casa Inter è che sia solo stanchezza, un indurimento e niente di più: il giocatore già nei minuti precedenti aveva tranquillizzato tutti. Ma è ancora presto per capire le reali condizioni del capitano dell'Inter.