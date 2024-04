Razzismo, Procura Figc rafforza i controlli: “Nessuna impunità”

La strategia della Procura della Figc per fronteggiare la 'deriva discriminatoria' di alcune frange estreme del tifo

La Procura della Figc ha rafforzato i controlli gara in vista delle partite di Serie A del fine settimana. È questa - apprende l'Ansa - la strategia per fronteggiare la 'deriva discriminatoria' di alcune frange estreme del tifo, che in queste settimane sta facendo alzare il livello di allerta sia dentro sia fuori gli stadi italiani.