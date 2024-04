Giocando oggi all'Adana Demirspor in Turchia, Mario Balotelli non ha avuto la carriera d'oro che tutti si aspettavano da lui. Nell'ultimo numero di So Foot , l'attaccante ha parlato del suo tortuoso percorso, ma anche della questione razzismo nel calcio. "Alcuni neri mi sono ostili perché usano il razzismo come scusa. Il razzismo non è ovunque. Gli italiani non sono razzisti. Semplicemente emigravano sempre e impiegavano più tempo degli altri ad abituarsi all’immigrazione. La verità è che non erano abituati a vedere persone come me".