La Real Sociedad batte il Benfica 3-1 e ‘vede’ gli ottavi: portoghesi eliminati

I baschi archiviano la pratica già nel primo tempo, chiuso sul punteggio di 3-0. Benfica già out dalla corsa per gli ottavi

La Real Sociedad batte 3-1 il Benfica e si avvicina sempre di più alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions. I baschi archiviano la pratica già nel primo tempo: Merino segna al 6', Oyarzabal raddoppia all'11' mentre al 21' arriva il 3-0 di Barrenetxea, con Mendez che sbaglia il rigore del 4-0 alla mezz'ora. Rafa Silva accorcia le distanze ad inizio ripresa ma al Benfica non riesce la rimonta e i portoghesi sono aritmeticamente eliminati, con la possibilità di raggiungere, al massimo, l'Europa League.

La Real Sociedad (10 punti) potrebbe festeggiare la qualificazione già stasera: il passaggio del turno, infatti, diventerebbe aritmetico in caso di vittoria dell'Inter (ora a 7) che renderebbe impossibile un recupero del Salisburgo, ora fermo a quota 3 mentre il Benfica è già out dalla corsa per gli ottavi, essendo fanalino di coda con 0 punti.