Costacurta: “Salisburgo-Inter importante. Real Sociedad a San Siro sarà avversario fastidioso”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha fatto alcune considerazioni in vista della sfida di questa sera tra Salisburgo e Inter

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha fatto alcune considerazioni in vista della sfida di questa sera tra Salisburgo e Inter:

"Stasera è una partita importante per l'Inter, come lo è la partita della Real Sociedad contro il Benfica, visto che gli spagnoli si sono dimostrati un avversario fastidioso e lo saranno anche a San Siro. C'è differenza tra arrivare primi e secondi. Per questo, la gara di questa sera è importante".