Nelle pagelle su Atletico Madrid-Inter, Repubblica assegna 7 a Yann Sommer: "Tiene la barca a galla". Sette anche per altri due giocatori, Barella e Dimarco. "La palla per Dimarco è la perfezione dell’assist", è il giudizio sul centrocampista. Per l'esterno: "Gol di destro, raro e prezioso come il Gronchi Rosa". Sei per Simone Inzaghi: "Partita di resistenza mourinhana". 5,5 invece per Benjamin Pavard: "Involontario assist per Griezmann. Poi lo mura sotto porta".