Repubblica – Trubin, lo Shakhtar chiede sempre 30 mln: Inter in attesa. E per Sommer…

"I bravi portieri in Europa sono merce rara. E sempre più cara. Ne sa qualcosa l’Inter, ancora in cerca del titolare e di un vice: è partita per la tournée in Giappone con il nuovo arrivato Raffaele Di Gennaro, destinato a fare il terzo, e il ventunenne Filip Stankovic ". Apre così l'articolo di Repubblica in merito alla situazione portieri dell'Inter. Sommer, obiettivo ormai dichiarato dei nerazzurri, è ancora bloccato dal Bayern, a sua volta alla ricerca di un estremo difensore, viste le condizioni fisiche non ottimali di Neuer ma l'affare con l'Inter può chiudersi tra una settimana.

"Onana è passato al Manchester United per 52,5 milioni più 5 di bonus. Una cifra da centravanti. Quotazioni simili hanno anche gli altri più forti nel ruolo. Per meno di 50 milioni è difficile spostare uno fra Maignan, Donnarumma, Courtois, Diogo Costa o Ramsdale, fra i trascinatori dell’Arsenal nella scorsa stagione. Stupisce anche di più che per l’ucraino Anatolij Trubin, che non ha ancora 22 anni, lo Shakhtar Donetsk chieda 30 milioni. Abbastanza per spingere l’Inter, che lo vuole come successore di Sommer, ad aspettare nella speranza che il prezzo si abbassi. Il giocatore non vede l’ora di trasferirsi e lo comunica con like ed emoticon sui social. Ma l’accordo fra i club è da trovare. E i nerazzurri studiano anche Keylor Navas del Psg", aggiunge poi Repubblica.