Sommer, buone notizie per l’Inter: sarà presto accontentato. Il Bayern ha trovato il sostituto

Il portiere spinge per unirsi all'Inter, il Bayern ha due piste aperte come portiere e sta per chiudere una delle trattative

Sommer sarà presto un portiere dell'Inter, è solo questione di giorni. La trattativa col Bayern e col portiere non è un problema, i bavaresi stanno solo aspettando di trovare un sostituto, avendo Neuer non ancora al meglio.

"Yann Sommer oggi vola con il Bayern in Giappone, un giorno dopo quelli che spera saranno i suoi i compagni all’Inter. Sì, perché i nerazzurri sanno di avere un alleato in questa caccia (in ritardo) al portiere. Proprio il 34enne svizzero che, riunito con i dirigenti bavaresi, ha chiesto di finire in Italia quanto prima", spiega La Gazzetta dello Sport.