Inter senza portieri: in Giappone giocherà ancora Stankovic. E se rimanesse?

Pro e contro di una sua permanenza

Dovesse restare a Milano, Stankovic rappresenterebbe per l'Inter una scelta coraggiosa: quella di puntare su un prodotto del proprio settore giovanile. Un ulteriore aiuto per le liste, sia italiane che UEFA, oltre che un giocatore per il quale non servirebbe alcun esborso economico e dall'ingaggio contenuto. Finanziariamente parlando, manna dal cielo per il club. Senza trascurare l'aspetto tecnico, con la possibilità di ritrovarsi già in casa un elemento per il presente e, ancor di più, per il futuro.