Tra i giocatori che potrebbero lasciare Parigi in estate c'è anche il centrocampista Marco Verratti . Il giocatore del Psg vorrebbe fare ritorno in Serie A e ci sarebbero già alcuni club italiani interessati, ma i costi dell'operazione per ora sono proibitivi.

"Il centrocampista del Psg - punto fermo del club da molti anni - potrebbe lasciare Parigi nonostante il rinnovo di contratto firmato qualche tempo fa. Contestato duramente dai tifosi per una stagione al di sotto delle aspettative, Verratti vorrebbe tornare in Italia, anche se offerte dalla Premier non mancano, a partire dal City di Guardiola - perderà a zero Gundogan, destinato al Barcellona - che monitora la situazione", si legge su Repubblica.