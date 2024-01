Barella saluta Gigi Riva: “Immensamente grazie, nostro idolo per sempre”

Era con i suoi compagni in campo quando in Arabia Saudita è arrivata la notizia della morte di Gigi Riva. Nicolò Barella è di Cagliari e per lui Gigi Rivaè un idolo. Ha vinto e festeggiato la Supercoppa con l'Inter, ma poi il centrocampista nerazzurro, sui social, ha innanzitutto dedicato un pensiero all'ex attaccante scomparso quest'oggi, all'età di 79 anni, dopo aver regalato ai tifosi di calcio il suo calcio per sempre.