Napoli-Inter, un minuto di silenzio a inizio secondo tempo per la morte di Riva

Quando stava per iniziare la partita tra Napoli e Inter in Italia è arrivata la notizia della morte di Gigi Riva. Così la Lega Calcio e la FIGC hanno deciso di far osservare alle due squadre, impegnate in Arabia Saudita nella finale di Supercoppa Italiana, un minuto di silenzio per " ricordare uno dei campioni più amati della storia del calcio italiano", come recita la nota della Lega Calcio Serie A.