Europa League – La Roma batte il Feyenoord 4-1 ai supplementari: semifinale col Leverkusen

La Roma batte 4-1 il Feyenoord ai supplementari e stacca il pass per la semifinale di Europa League. A decidere l'incontro ci ha pensato El Shaarawy al 6' del primo tempo supplementare, a cui poi ha fatto seguito il poker calato da Pellegrini al 4' del secondo tempo supplementare ma è stato fondamentale il gol di Dybala all'89' sul punteggio di 1-1 (gol di Spinazzola al 60' e di Paixao all'80' per gli olandesi) che ha mandato la sfida all'extratime.

Il gol di El Shaarawy arriva dopo una bella azione dei giallorossi conclusa con l'assist di Abraham per l'ex Milan ma anche il poker di Pellegrini arriva dopo un'azione manovrata. Un risultato che regala la qualificazione a Mourinho. In semifinale, la Roma sfiderà il Bayer Leverkusen che ha eliminato - 1-1 all'andata, 4-1 in trasferta al ritorno - la Royale Union Saint-Gilloise.