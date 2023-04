Sky – Roma, è fatta per il rinnovo di Smalling: cifre e dettagli

Smalling, che era stato accostato all'Inter nei mesi scorsi anche perché in scadenza di contratto, resta a Roma

Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, è fatta per il rinnovo di Chris Smalling con la Roma: il difensore inglese ex Manchester United, in scadenza di contratto con i giallorossi e seguito nei mesi scorsi anche dall'Inter, ha scelto di sposare la causa romanista.