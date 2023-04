Europa League, Sporting-Juve: 1-1. I bianconeri in semifinale contro il Siviglia

La squadra di Allegri, che oggi ha riavuto - almeno al momento - i 15 punti di penalizzazione in Serie A ed è terza, è ancora in corsa per la finale di Budapest

La Juventus ha conquistato la semifinale di Europa League. La squadra di Allegri, che oggi ha riavuto - almeno per ora - i quindici punti di penalizzazione che le erano state tolti per il caso plusvalenze ed è quindi terza in classifica in Serie A, dovrà affrontare il Siviglia per arrivare a Budapest a giocarsi la finale.

La formazione bianconera ha pareggiato contro lo Sporting Lisbona per 1 a 1 ed è passata a fronte della vittoria per 1-0 dell'andata. Il gol dell'uno a zero lo aveva segnato Rabiot al nono minuto del primo tempo. Il gol del pari per i portoghesi è arrivato invece su rigore e pure quello lo ha procurato il francese per un fallo su Ugarte. Edwards ha segnato dal dischetto. Gli spagnoli, prossimi rivali dei bianconeri in Coppa, hanno eliminato il Manchester United vincendo tre a zero in casa dopo il 2 a 2 ottenuto in Inghilterra.