Sky – Juve, sentenza meno 15 annullata. Attese motivazioni, poi processo da rifare

I 15 punti di penalizzazione sono stati riconsegnati alla Juventus che ora è terza in classifica. Oggi il Collegio di Garanzia presso il Coni ha annullato la sentenza e rinviato la decisione ad un nuovo processo. La sentenza, come è stato spiegato a Skysport, non è stata completamente annullata e la Corte d'Appello Federale valuterà la Juve per la terza volta. La prima volta c'era stata un'assoluzione, nel secondo processo era arrivata la sentenza sui 15 punti di penalizzazione e ora ci sarà da scrivere una nuova sentenza. Il Collegio di Garanzia dovrà depositare le motivazioni e la Procura Sportiva dovrà riscrivere le carte del processo: si parla di 15 giorni per le motivazioni. Ci sarà da capire se si punterà ancora sull'articolo 4, quello sulla lealtà sportiva, o se l'accusa si baserà sull'articolo 31. E la differenza sarà importante anche per le difese.