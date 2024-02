Nei novanta minuti subito partita in salita per la formazione giallorossa che ha subito il gol del Feyenoord a cinque minuti dal fischio d'inizio: una rete subita dopo una serie di rimpalli in area e firmata da Gimenez. Il pari della squadra di De Rossi è arrivato al 15esimo con El Shaarawy che ha servito sulla sinistra Pellegrini: il gol, molto bello, arriva con un tiro da fermo a giro che si insacca alle spalle del portiere avversario. E al novantesimo il risultato non è cambiato. I supplementari (Llorente si fa male e deve entrare la barella per soccorrerlo) non bastano per determinare la vincitrice e nonostante alcune occasioni capitate a Lukaku, si arriva ai rigori.