"Ma poi c’è un altro elemento da considerare: in teoria De Rossi sfoggia una delle coppie d’attacco più forti della Serie A, in pratica però Lukaku e Dybala nelle partite importanti non stanno determinando da un pezzo. Dall’altra parte invece Simone Inzaghi, in tribuna squalificato, ha osservato il secondo tempo di Marcus Thuram, autore di un gol e mezzo, e ha pensato che per questa volta potesse andargli bene persino la serata grigia di Lautaro".