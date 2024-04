«Sensazioni prima della Roma? Grande concentrazione e motivazione. Abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre idee nella preparazione della partita per affrontarla al meglio e ora bisogna giocarla bene. Che errore non commettere? Dobbiamo avere tempi giusti di uscita e pressione quando co sarà a aggredire dovremo farlo e non dobbiamo uscire tanto per farlo. Serve lucidità e scelte giuste al momento giusto». Stefano Pioli ha parlato prima della partita con la Roma, valida per i quarti di Europa League. Il tecnico si è soffermato sulla tattica della gara contro la formazione di De Rossi che ha vinto all'andata uno a zero.