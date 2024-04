Cosa ne pensi del lavoro di Marotta e Ausilio all'Inter sia per quanto riguarda le operazioni passate che quelle future? Per l'anno prossimo l'Inter ha già preso Taremi e Zielinski

"Marotta, Ausilio e Baccin negli ultimi anni non hanno mai sbagliato un colpo. L'Inter deve fare i conti con delle criticità, serve un mercato fantasioso e in questo sono davvero bravi perché riescono ad arrivare prima. Non solo, hanno il blasone della squadra e l'appeal personale. Per vincere uno scudetto spendendo il meno possibile, bisogna essere davvero bravi".

Chi ti ha colpito di più in questi due anni tra Motta, Italiano e Palladino?

"Io ho una passione per Thiago Motta, lo avevo visto quando allenava le giovanili del PSG. Proponeva gioco, voleva dare una mentalità di questo tipo. Quello che sta facendo a Bologna è sotto gli occhi di tutti, tolto Inzaghi probabilmente è il miglior allenatore che c'è in Italia. I migliori allenatori sono ex centrocampisti? Sì. Sono quelli abituati a ragionare, che hanno una visione di gioco che li porta ad essere avvantaggiati quando diventano allenatori".

Il colpo di mercato che ti aspetti in estate?

"Mi piacciono molto Viktor Gyökeres e Jonathan David. Il Milan cercherà un prospetto del genere, soprattutto vista la probabile partenza di Giroud. Viaggiano entrambi su cifre importanti, tutti hanno bisogno di una punta: chi li ha li vende a caro prezzo".

Se il Napoli dovesse cedere Osimhen quale attaccante potrebbe essere quello giusto?

"David potrebbe essere il nome giusto, è abituato ai palcoscenici internazionali. Un minimo di rischio c'è sempre, ma l'ambiente del Napoli ti mette in condizione di dare il 110%".

Il lavoro di Ranieri a Cagliari?

"Credo che sia una figura amata da tutti gli sportivi. È un grandissimo gestore, ha l'empatia per gestire uno spogliatoio importante ed ha anche una grande autorità. Non si inventa niente tatticamente pur essendo molto bravo, ma è un tecnico che ti dà fiducia e che ti cambia a livello mentale".

Il giocatore giovane che più ti ha impressionato finora in serie A?

"Zirkzee in Italia lo consideriamo giovane, ma per l'Europa è un vecchio di 30 anni (ride, ndr). Mi ha colpito molto Fabbian, soprattutto per come sta in campo. Bisogna avere coraggio di lanciare i giovani in campo, Fabbian gioca come un veterano ma è un classe 2003".

