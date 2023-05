Sabatini: “Mourinho, liaison incredibile col pubblico della Roma. A che scopo lasciare?”

«Uno che dice sempre determinate cose, da un punto di vista societario come la prenderei? Ho molte perplessità su certe uscite di Mourinho ma chi lo ha preso sa cosa dice e come si comporta il portoghese. È strano però dire che se ne vuole andare per come si comporta col pubblico durante tutta la partita. Sembra ci sia una liaison incredibile con tutto il pubblico. A che scopo dovrebbe andarsene?». Walter Sabatini ha parlato così del rapporto del tecnico portoghese con la città e i tifosi della Roma.