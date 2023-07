Sacchi: “Comprare l’attaccante non basta, la cosa importante è avere un gioco d’attacco”

Viviamo in un Paese che ha fatto dell’individualismo la propria bandiera, il gioco di squadra è completamente sconosciuto in tutti gli ambiti della società. Anche nel calcio. Io ho vinto lo scudetto nel 1988 con il Milan e non ho avuto a disposizione per quasi tutto il campionato un certo Marco Van Basten, che era infortunato. Fatevi comprare tutti i centravanti che volete, quelli alti o quelli bassi, quelli bravi di testa e quelli abili nello stretto, ma alla fine ricordatevi che alle vostre squadre serve un gioco affinché questi calciatori non si sentano mai soli.