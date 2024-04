«Tempo fa in Italia vidi una partita del club dove giocava Ronaldo. Era completamente avulso dalla squadra. Una noia mortale. Ci fu un guizzo vincente, ma io in quell'attimo feci uno starnuto e mi persi il gol di CR7».

«Il singolo, se non fa parte di un insieme, è solo come un bel soprammobile su una tavola disadorna».

