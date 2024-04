Non c’è solo l’Inter in corsa per Alessandro Buongiorno: anche Milan e Napoli in corsa. Ecco la sua confessione in Nazionale

Alessandro Cosattini Redattore 11 aprile - 08:15

Non c’è solo l’Inter in corsa per Alessandro Buongiorno. Il difensore, capitano del Torino, è anche sulla lista di Milan e Napoli in vista della prossima finestra estiva di mercato secondo il Corriere dello Sport. Il prezzo è noto: circa 40 milioni di euro, che possono essere meno con l’inserimento di contropartite nell’operazione. Ecco quanto evidenziato oggi dal quotidiano sul futuro del difensore.