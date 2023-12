Ex preparatore Mazzarri: “L’ho sentito quando stava andando a firmare. Il Napoli…”

"Ci sono giocatori scontenti. Alcuni appagati per la vittoria del campionato ora cercano nuovi stimoli, sia economici che sportivi con squadre più blasonate. Poi c'è stato il cambio di allenatore. In precedenza c'era stato un momento in cui, con l'arrivo di Benítez, questa squadra era divenuta internazionale. Questo è un altro momento, differente: il Napoli si è dimostrato una squadra competitiva ad altissimo livello, ora deve dimostrare di poterci restare".

"L'ho sentito quando stava andando a firmare, vedevo come il momento fosse arrivato per lui all'improvviso, così come la difficoltà di dover gestire una situazione simile in troppo poco tempo. Forse nemmeno lui se lo aspettava e non ha avuto modo di prepararsi a fondo per la situazione. Io ho vissuto Napoli nel momento in cui tutto andava per il meglio, anche che se non eravamo una squadra sempre vincente. Nelle difficoltà Napoli è particolare".