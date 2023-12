Inter, Lautaro scalpita. Il ritorno in campo è sempre più vicino: “Manca meno”

L'attaccante ha saltato la gara col Lecce e salterà anche quella di Marassi, l'obiettivo è riaverlo a disposizione contro il Verona, gara in programma il 6 gennaio. Intanto Lautaro scalpita e non vede l'ora di tornare in campo come testimonia l'ultimo post su Instagram: "Manca meno", ha scritto l'argentino con tanto di clessidra.