Sky – Salernitana, decisione presa: si va verso l’esonero di Filippo Inzaghi

È arrivata al capolinea l’esperienza di Pippo Inzaghi sulla panchina della Salernitana: esonero in vista per l'allenatore

È arrivata al capolinea l’esperienza di Pippo Inzaghi sulla panchina della Salernitana . Determinante la partita di ieri contro l’Empoli, persa per 3-1. L’allenatore va sempre più verso l’esonero e una decisione è stata praticamente presa, fa sapere Sky : “La sconfitta contro l'Empoli potrebbe costar cara a Filippo Inzaghi: la Salernitana è sempre più orientata verso l'esonero dell'allenatore.

Dopo le ore di riflessione al termine della sconfitta contro la squadra di Davide Nicola, il presidente Danilo Iervolino e il direttore generale Walter Sabatini sembrano orientati a procedere con un nuovo cambio in panchina. Filippo Inzaghi, che aveva preso il posto di Paulo Sousa lo scorso ottobre, non è riuscito a risollevare le sorti della Salernitana, sempre più ultima in classifica". Alla prossima, la Salernitana giocherà contro l'Inter a San Siro.