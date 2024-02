"Nuovo modulo, l’esordio del greco Kostas Manolas nella difesa a quattro e la promozione tra i titolari dell’attaccante Shon Weissman sono le tre mosse pensate da Fabio Liverani per tentare di fermare la capolista. Per l’ex romanista Manolas è la partita del ritorno in A, al suo fianco l’ex Milan Marco Pellegrino è in vantaggio su Jerome Boateng, non al meglio della condizione. Candreva dovrebbe agire da trequartista alle spalle di Dia, chiamato a invertire la tendenza di una stagione fin qui molto negativa, e di Weissman, a segno all’esordio nella sconfitta interna contro l’Empoli", scrive La Gazzetta dello Sport