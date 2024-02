Arrivano novità sulla formazione dell'Inter contro la Salernitana, in programma domani sera a San Siro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi potrebbe anche decidere di limitare al minimo il turnover: in attacco, infatti, dovrebbero essere confermati Thuram e Lautaro, entrambi in vantaggio su Arnautovic e Sanchez che potrebbero avere chance a gara in corso.