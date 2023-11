Onur Cinel, tecnico del Salisburgo Under 19, ai microfoni del sito ufficiale del club ha parlato della sfida di Youth League contro l'Inter, già battuta per 2-3 nel match disputato a Milano: "Non vediamo l'ora di avere un altro momento del genere in casa! Vogliamo portare avanti le esperienze positive che la nostra squadra ha raccolto finora in Youth League e disputare una prestazione molto intensa e bella contro l'Inter".