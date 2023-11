Inter, aggregato Stabile in Prima Squadra al posto dell’infortunato Pavard

C'è anche Giacomo Stabile sull'aereo che ha portato l'Inter a Salisburgo: il difensore classe 2005, complice l'infortunio rimediato sabato da Pavard, è stato aggregato alla Prima Squadra nerazzurra per il match di Champions League in programma questa sera in Austria (partita che potrebbe regalare a Lautaro e compagni la qualificazione agli ottavi di finale con due turni di anticipo).

Nelle prossime ore, anche in base alle risposte che darà il resto dei convocati (in particolar modo Dumfries), Simone Inzaghi deciderà se portarlo in panchina o se lasciarlo in tribuna.