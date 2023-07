L'Inter chiude il centrocampo piazzando il colpo dall'Udinese, il tecnico ora avrà un reparto all'altezza sia come titolari che come rimpiazzi

Affare praticamente definito con l'Udinese per Samardzic, come anticipato ieri da Fcinter1908 . L'Inter piazza un colpo importante a centrocampo e sistema il reparto. Inzaghi avrà a disposizione un centrocampo di grande qualità e alternative in ogni ruolo della mediana.

"Con Samardzic verrebbe completata la mediana nerazzurra, con le tre coppie desiderate da Inzaghi: Calhanoglu e Asslani per la cabina di regia, Barella e Frattesi come mezz’ali di inserimento, Mkhitaryan e, appunto, Samardzic come interni più portati al palleggio. I 21 anni compiuti a febbraio indicano che il serbo è un calciatore ancora in evoluzione. Al momento ha fatto vedere colpi e lampi di livello assoluto, ma deve crescere in continuità", spiega il Corriere dello Sport.