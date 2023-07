L’Inter aggiunge qualità con Samardzic. Cessione importante a centrocampo? Non prevista

L'arrivo del centrocampista non comporterà la cessione di un titolare in mezzo al campo, sarà un'alternativa in più per Inzaghi

In attesa dell'arrivo del portiere e dell'attaccante, l'Inter piazza il colpo a centrocampo. Dall'Udinese è arrivo Samardzic, come anticipato ieri da Fcinter1908 . Il club nerazzurro ha definito l'affare anticipando la concorrenza e completando con ulteriore qualità il reparto di Inzaghi.

"È alle porte una cessione di un titolare a centrocampo? La risposta è no. Per quanto ovviamente si possa essere definitivi dentro una sessione di mercato, l’Inter non sta prendendo Samardzic perché lascerà partire qualcun altro. Il serbo arriva a completare il reparto, a cui mancava una figura. E di fatto diventa un’alternativa importante a centrocampo, aggiungendosi a Mkhitaryan, per giocare eventualmente con Barella o Frattesi. In costruzione, almeno, è un super reparto a disposizione di Inzaghi, che miscela tutte le caratteristiche possibili", sottolinea La Gazzetta dello Sport.