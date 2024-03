Sanchez al fantacalcio? Tre assist e un gol, in arrivo uno snodo cruciale

È arrivato il momento della svolta stagionale per Alexis Sanchez in casa Inter. Tre assist e un gol nelle ultime tre partite di Serie A, un rendimento importante anche in chiave fantacalcio, come sottolinea SOS Fanta. "All’improvviso, Alexis Sanchez. L’attaccante dell’Inter è esploso ed è in grande forma. Una settimana fa era ancora a 0 bonus in stagione. Poi assist col Lecce, assist con l’Atalanta e gol e assist contro il Genoa. Rimane una riserva dietro a Lautaro e Thuram, ma la sensazione è che molto dipenderà dal cammino in Champions dell’Inter con il primo snodo cruciale a Madrid contro l’Atletico. Se i nerazzurri andranno avanti si può pensare di tenerlo fino a fine stagione, altrimenti si può anche valutare uno scambio se ora è in hype e vi danno un titolare fisso da bonus", si legge.