Marcelino: “Incomprensioni con Sanchez? Non decido destino di nessuno”

Marcelino, ex allenatore del Marsiglia , da oggi di nuovo (esperienza precedente 2013-2016) sulla panchina del Villarreal , in conferenza stampa è stato chiamato a rispondere ad una domanda sul suo rapporto con Sanchez al club francese. Si diceva che in estate il cileno si era liberato dalla squadra francese proprio per incomprensioni con il tecnico.

Quando gli hanno chiesto di quanto accaduto con l'attaccante dell'Inter, l'allenatore ha replicato: «Io risponderei alla domanda, ma non è questo il momento e non è il luogo opportuno. Sarebbe parlare di un calciatore di un altro club che io ho diretto in un'altra situazione. Solitamente non decido il destino di nessuno. Così quando mi farai nuovamente questa domanda me la farai in modo diverso. Quello che dicevano in Francia all'inizio non lo capivo perché era francese poi, con un po' di tempo, ho imparato a capire tutto».