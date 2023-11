Zamorano: “Legame con l’Inter rimarrà per sempre. Sanchez? Grandissimo giocatore”

Le parole dell'ex bomber: "Quando torno a Milano mi sembra di non essere mai andato via, parte della mia anima è qui"

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Frosinone, Ivan Zamorano, ex centravanti nerazzurro, ha parlato così del suo legame con la Beneamata: «L’amore, la connessione che ho con i tifosi nerazzurri è bellissima. Non ho mai dimenticato tutto quello che ho vissuto a Milano e questo legame rimarrà per sempre. Quando torno a Milano mi sembra di non essere mai andato via, parte della mia anima è qui. Penso che l’Inter mi assomigli, ha una storia di grinta e di carattere, il mio cuore è un po’ nerazzurro. Ci sono tantissimi gol a cui sono legato, quello che ha fatto la storia e che sicuramente è rimasto nel cuore dei tifosi è stato l’1-0 contro la Lazio nell’incredibile serata di Parigi quando abbiamo vinto la Coppa Uefa. È stata una serata unica e quel gol ci ha aiutato a vincere una Coppa meravigliosa.