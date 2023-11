Zanetti: “Lautaro per sempre all’Inter? Lo spero, vogliamo continuare insieme. Juve e scudetto…”

Lautaro potrebbe essere il nuovo Zanetti?

"Ognuno ha la sua personalità ed è giusto che faccia il suo percorso ma me lo auguro, quello che ho vissuto io con l'Inter è stata una storia fantastica, mi piacerebbe tantissimo che Lauti sia felice come lo sono stato io all'Inter"

Metterai una buona parola per il rinnovo?

"Lo ha detto anche Marotta: siamo una squadra molto unita anche fuori dal campo, ognuno dà il suo contributo sempre per il bene dell'Inter. In questo momento lui è un presente molto importante per noi, quando ci sarà da parlare di rinnovo di sicuro c'è l'intenzione da parte di tutti di parlare insieme"

10 anni che Moratti non è presidente dell'Inter: riesci a immaginare un futuro con Suning?

"In dieci anni sono cambiate tante cose, le dinamiche del calcio sono diverse. Da Moratti a Thohir a Suning, c'è sempre la voglia di vedere l'Inter sempre competitiva e ad alti livelli, abbiamo tutti lavorato perché fosse così, quello che succede in campo lo dimostra, siamo rimasti competitivi, al di là dei risultati che a volte non ti accompagna ma l'intenzione e la volontà è di metterci al servizio della proprietà come stiamo dimostrando, nel 2023 il calcio è innovativo. L'importante è non perdere mai l'essenza e l'identità dell'Inter"

Juve-Inter

"Sarà sempre una partita molto sentita, lo è stato in passato, lo è adesso e lo sarà in futuro perché sono due società con grande storia e che da sempre sono rivali. Inutile nasconderci, sarà sempre molto sentita. La prepareremo come sempre, siamo contenti di ciò che stiamo facendo e speriamo di continuare così. Non si tratta di temere, la Juve sta bene ed è una partita con due squadre che vogliono restare in alto"

Inter favorita come sostiene Allegri o Juve favorita come sostiene Marotta?

"Il nostro obiettivo è di essere sempre competitivi, vogliamo restare in alto tutta la stagione. Ci sono altre squadre che lottano per lo stesso obiettivo e speriamo di avere la continuità che ci serve per arrivare nella fase finale nei posti più alti"

