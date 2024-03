Il ct dell'Argentina ha parlato dei giovani convocati per le amichevoli in programma contro El Salvador e Costa Rica

Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha parlato dei giovani convocati per le amichevoli in programma contro El Salvador e Costa Rica. Tra questi figura Valentin Carboni, talento di proprietà dell'Inter che tanto bene sta facendo in prestito al Monza: "Sono ragazzi giovani, puntiamo su di loro. Dobbiamo dare loro la possibilità di giocare. Siamo contenti di averli. Tutti devono sapere che la Nazionale è aperta a tutti, e che proprio perché abbiamo vinto non vuol dire che non ci sarà posto per altri. Al contrario, abbiamo bisogno che quelli dietro spingano. Questi ragazzi hanno condizione, voglia, hanno dimostrato di poter dare il loro contributo".