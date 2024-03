L'otto volte Pallone d'Oro si è esposto in prima persona sul gioiellino di proprietà dell'Inter, attualmente in prestito al Monza

Tra i convocati dell'Argentina per le amichevoli contro El Salvador e Costa Rica, in programma rispettivamente il 22 e il 26 marzo, c'è anche Valentin Carboni : il gioiellino di proprietà dell'Inter, classe 2005, si sta mettendo in mostra con la maglia del Monza, tanto da guadagnarsi la chiamata del ct Scaloni.

Carboni viene tenuto in grande considerazione nell'ambiente della Seleccion e, secondo Tyc Soprts, addirittura Lionel Messi in prima persona si sarebbe speso in suo favore, elogiandolo già in occasione di una precedente convocazione (nella quale non fece il suo esordio con la Nazionale maggiore). Il giorno del debutto con l'albiceleste sembra essere molto vicino.